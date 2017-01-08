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8 января 2017, 18:05 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Акимова осталась восьмой в общем зачете Кубка мира

Россиянка Татьяна Акимова по итогам масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе сохранила за собой восьмую позицию в общем зачете Кубка мира.

Лидирует по-прежнему чешка Габриэла Коукалова. На вторую строчку поднялась немка Лаура Дальмайер, третье место занимает представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен.

Общий зачет (ж)

1 (1). Коукалова (Чехия) — 479 (+60).

2 (3). Дальмайер (Германия) — 464 (+54).

3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) — 448 (+34).

4 (4). Дорен-Абер (Франция) — 426 (+27).

5 (5). Вирер (Италия) — 356 (+24).

6 (7). Ф. Хильдебранд (Германия) — 305 (+38)….

8 (8). АКИМОВА (Россия) — 285 (+28)….

32 (32). ГЛАЗЫРИНА (Россия) — 112 (0).

33 (33). ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 101 (0)….

60 (60). КАЙШЕВА (Россия) — 28 (0)….

63 (63). ШУМИЛОВА (Россия) — 23 (0).

64 (64). ЗАГОРУЙКО (Россия) — 21 (0)….

67 (67). СЛЕПЦОВА (Россия) — 17 (0)….

75 (75). УСЛУГИНА (Россия) — 8 (0).

Масс-старт (ж)

1 (1). Коукалова (Чехия) — 120 (+60).

2 (2). Дальмайер (Германия) — 108 (+54).

3 (3). Вирер (Италия) — 72 (+24).

4 (17). Пускарчикова (Чехия) — 72 (+48).

5 (5). Ольсбу (Норвегия) — 71 (+31).

6 (8). Мякяряйнен (Финляндия) — 68 (+34).

12 (10). АКИМОВА (Россия) — 59 (+28).
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