Акимова осталась восьмой в общем зачете Кубка мира
Россиянка Татьяна Акимова по итогам
масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе сохранила за собой восьмую позицию в общем зачете Кубка мира.
Лидирует
Общий зачет (ж)
1 (1). Коукалова (Чехия) — 479 (+60).
2 (3). Дальмайер (Германия) — 464 (+54).
3 (2). Мякяряйнен (Финляндия) — 448 (+34).
4 (4).
5 (5). Вирер (Италия) — 356 (+24).
6 (7). Ф. Хильдебранд (Германия) — 305 (+38)….
8 (8). АКИМОВА (Россия) — 285 (+28)….
32 (32). ГЛАЗЫРИНА (Россия) — 112 (0).
33 (33). ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 101 (0)….
60 (60). КАЙШЕВА (Россия) — 28 (0)….
63 (63). ШУМИЛОВА (Россия) — 23 (0).
64 (64). ЗАГОРУЙКО (Россия) — 21 (0)….
67 (67). СЛЕПЦОВА (Россия) — 17 (0)….
75 (75). УСЛУГИНА (Россия) — 8 (0).
1 (1). Коукалова (Чехия) — 120 (+60).
2 (2). Дальмайер (Германия) — 108 (+54).
3 (3). Вирер (Италия) — 72 (+24).
4 (17). Пускарчикова (Чехия) — 72 (+48).
5 (5). Ольсбу (Норвегия) — 71 (+31).
6 (8). Мякяряйнен (Финляндия) — 68 (+34).
12 (10). АКИМОВА (Россия) — 59 (+28).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter