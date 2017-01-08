Вишневская остановилась в шаге от пьедестала этапа Кубка мира
Завершился женский
масс-старт на этапе кубка мира в немецком Оберхофе.
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Первой финишировала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, второй стала немка Лаура Далмайер, третий результат — у еще одной представительницы Чехии Евы Пускарчиковой.
Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская завершила гонку на четвертом месте.
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
Женщины.
1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 37:20.5 (0+0+0+0)
2. Лаура Далмайер (Германия) — +31.5 (0+0+1+0)
3. Ева Пускарчикова (Чехия) — +45.4 (0+0+0+0)
4. Галина Вишневская (Казахстан) — +1:11.6 (0+0+0+1).
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