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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28359232/
8 января 2017, 18:01 | Биатлон | Sports.kz

Вишневская остановилась в шаге от пьедестала этапа Кубка мира

Завершился женский масс-старт на этапе кубка мира в немецком Оберхофе.

Завершился женский <nobr>масс-старт</nobr> на этапе кубка мира в немецком <span class=error>Оберхофе</span>. Увеличить
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Первой финишировала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, второй стала немка Лаура Далмайер, третий результат — у еще одной представительницы Чехии Евы Пускарчиковой.

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская завершила гонку на четвертом месте.

Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
Женщины. Масс-старт. Четыре огневых рубежа.

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 37:20.5 (0+0+0+0)
2. Лаура Далмайер (Германия) — +31.5 (0+0+1+0)
3. Ева Пускарчикова (Чехия) — +45.4 (0+0+0+0)

4. Галина Вишневская (Казахстан) — +1:11.6 (0+0+0+1).

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