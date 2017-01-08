Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28359157/
8 января 2017, 17:59 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Татьяна Акимова: На стойке после вчерашней гонки я чувствовала неуверенность

Россиянка Татьяна Акимова, которая заняла 13-е место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, отметила, что чувствовала неуверенность на огневом рубеже.

Победу одержала чешская спортсменка Габриэла Коукалова.

— Мне понравилась гонка, она прошла в хорошем темпе, — сказала Акимова в эфире «Матч ТВ» сразу после гонки. — На стойке после вчерашней гонки я чувствовала неуверенность. На последнем рубеже я сделала все, что могла. Три промаха? Это моя ошибка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
07 января

Неожиданное признание Аршавина

ЦСКА теряет двух игроков. Обзор трансферных слухов

"Наш футбол скоро рухнет"