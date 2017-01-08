Татьяна Акимова: На стойке после вчерашней гонки я чувствовала неуверенность
Россиянка Татьяна Акимова, которая заняла 13-е место в
масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, отметила, что чувствовала неуверенность на огневом рубеже.
Победу одержала чешская спортсменка Габриэла Коукалова.
— Мне понравилась гонка, она прошла в хорошем темпе, — сказала Акимова в эфире «Матч ТВ» сразу после гонки. — На стойке после вчерашней гонки я чувствовала неуверенность. На последнем рубеже я сделала все, что могла. Три промаха? Это моя ошибка.
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