Татьяна Акимова: На стойке после вчерашней гонки я чувствовала неуверенность

Победу одержала чешская спортсменка Габриэла Коукалова.

— Мне понравилась гонка, она прошла в хорошем темпе, — сказала Акимова в эфире «Матч ТВ» сразу после гонки. — На стойке после вчерашней гонки я чувствовала неуверенность. На последнем рубеже я сделала все, что могла. Три промаха? Это моя ошибка.