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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28359073/
8 января 2017, 17:30 | Биатлон | ТАСС

Чешская биатлонистка Коукалова выиграла масс-старт на этапе КМ в Оберхофе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей масс-старта на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в немецком Оберхофе.

Второе место заняла немка <span class=error>Лаура</span> Дальмайер третьей финишировала еще одна чешка Ева Пускарчикова. Увеличить
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Дистанцию 12,5 км она преодолела за 37 минут 20,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (отставание 31,5 секунды; 1 промах), третьей финишировала еще одна чешка Ева Пускарчикова (+45,4; 0).

Единственная представительница России в гонке Татьяна Акимова стала 13-й (+1.52,1; 3).

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Рупольдинге 10—15 января.

1.
Коукалова Г.
Чехия
2.
Дальмайер Л.
Германия
3.
Пускарчикова Е.
Чехия
8.01.2017 16:40 Оберхоф (Германия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Габриэла Коукалова Чехия 37.20,5
2 Лаура Дальмайер Германия +31,5
3 Ева Пускарчикова Чехия +45,4
4 Галина Вишневская Казахстан +01.11,6
5 Юлия Джима Украина +01.12,6
6 Франциска Хильдебранд Германия +01.14,0
7 Селина Гаспарин Швейцария +01.27,7
8 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.39,9
9 Сьюзен Данкли США +01.43,5
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.46,6
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