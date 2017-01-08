Чешская биатлонистка Коукалова выиграла масс-старт на этапе КМ в Оберхофе
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей
масс-старта на четвертом этапе Кубка мира, который завершился в немецком Оберхофе.
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Дистанцию 12,5 км она преодолела за 37 минут 20,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла немка Лаура Дальмайер (отставание 31,5 секунды; 1 промах), третьей финишировала еще одна чешка Ева Пускарчикова (+45,4; 0).
Единственная представительница России в гонке Татьяна Акимова стала 13-й (+1.52,1; 3).
Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Рупольдинге
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|8.01.2017 16:40
|Оберхоф (Германия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|37.20,5
|2
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+31,5
|3
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+45,4
|4
|Галина Вишневская
|Казахстан
|+01.11,6
|5
|Юлия Джима
|Украина
|+01.12,6
|6
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.14,0
|7
|Селина Гаспарин
|Швейцария
|+01.27,7
|8
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.39,9
|9
|Сьюзен Данкли
|США
|+01.43,5
|10
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.46,6
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