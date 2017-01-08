Оле Эйнар Бьорндален: Я не был самим собой, и это сильно мешало

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Норвежец допустил промах на последней стрельбе и не смог вклиниться в борьбу за медали. В итоге он финишировал пятым.

— Сегодня у меня получилась хорошая стрельба, — приводит NRK слова Бьорндалена. — Я чувствовал, что все контролирую, но на стойке допустил досадный промах. На последнем круге соперники шли очень быстро, а я немного застраял. В последние недели я не был сосредоточен на гонках. Я не был самим собой, и это сильно мешало.