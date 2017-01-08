Дарья Виролайнен: Выступать на такой высоте очень сложно
Биатлонистка Дарья Виролайнен после завершения гонки преследования на этапе Кубка IBU в
Мартелль-Валь-Мартелло отметила, что условия на трассе сегодня были намного лучше, чем в предыдущие дни.
Россиянка выиграла эту гонку, опередив своих соотечественниц Ирину Старых и Викторию Сливко. Виролайнен лидирует в общем зачете Кубка IBU.
— Я очень рада, что победила и попала на пьедестал второй день подряд, — приводит
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