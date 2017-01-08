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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28358983/
8 января 2017, 17:22 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дарья Виролайнен: Выступать на такой высоте очень сложно

Биатлонистка Дарья Виролайнен после завершения гонки преследования на этапе Кубка IBU в Мартелль-Валь-Мартелло отметила, что условия на трассе сегодня были намного лучше, чем в предыдущие дни.

Россиянка выиграла эту гонку, опередив своих соотечественниц Ирину Старых и Викторию Сливко. Виролайнен лидирует в общем зачете Кубка IBU.

— Я очень рада, что победила и попала на пьедестал второй день подряд, — приводит пресс-служба IBU слова Виролайнен. — Сегодня условия для гонки были намного лучше — почти не было ветра. Не скажу, что трасса слишком трудная для меня, но выступать на такой высоте очень тяжело.
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