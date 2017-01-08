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8 января 2017, 17:18 | Биатлон | Sports.kz

Витенко — 44-й в гонке преследования Кубка IBU

Мужским пасьютом в итальянском Мартелл-Валь Мартелло завершился четвертый этапа Кубка IBU.

Мужским <span class=error>пасьютом</span> в итальянском <nobr>Мартелл-Валь</nobr> <span class=error>Мартелло</span> завершился четвертый этапа Кубка IBU. Увеличить
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Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов, вторым финишировал француз Эмильен Жаклин, замкнул тройку лидеров немецкий биатлонист Михаэль Вильляйтнер.

Казахстанец Вячеслав Витенко завершил гонку преследования с 44-м результатом, Тимур Куц стал 53-м.

Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап. Мартелл-Валь Мартелло (Италия)
Мужчины. Гонка преследования. Четыре огневых рубежа

1. Александр Логинов (Россия) — 37:13.8 (0+2+0+2)
2. Эмильен Жаклин (Франция) — +53.4 (0+1+1+0)
3. Михаэль Вильляйтнер (Германия) — +1:00.0 (0+0+1+1)

44. Вячеслав Витенко (Казахстан) — +6:57.6 (5+1+2+0)
53. Тимур Куц (Казахстан) — +9:25.0 (3+1+1+4).

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