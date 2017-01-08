Витенко — 44-й в гонке преследования Кубка IBU
Мужским пасьютом в итальянском
Мартелл-Валь Мартелло завершился четвертый этапа Кубка IBU.
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Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов, вторым финишировал француз Эмильен Жаклин, замкнул тройку лидеров немецкий биатлонист Михаэль Вильляйтнер.
Казахстанец Вячеслав Витенко завершил гонку преследования с 44-м результатом, Тимур Куц стал 53-м.
Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап.
Мужчины. Гонка преследования. Четыре огневых рубежа
1. Александр Логинов (Россия) — 37:13.8 (0+2+0+2)
2. Эмильен Жаклин (Франция) — +53.4 (0+1+1+0)
3. Михаэль Вильляйтнер (Германия) — +1:00.0 (0+0+1+1)
44. Вячеслав Витенко (Казахстан) — +6:57.6 (5+1+2+0)
53. Тимур Куц (Казахстан) — +9:25.0 (3+1+1+4).
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