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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28358808/
8 января 2017, 17:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Шемпп: Сумел удержаться за Фуркадом и сохранил больше сил на финиш

Немец Симон Шемпп поделился эмоциями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«Прекрасные чувства от победы на родине и от того, что два немца на подиуме. Для меня это большой день. В начале на первом подъёме Мартен атаковал и оторвался от меня на 5−7 метров, я отдавал себя полностью и счастлив, что сумел удержаться за ним и сохранил больше сил на финиш.

Надеюсь, что следующие гонки будут столь же удачными, но всё время быть стабильным на таком уровне тяжело. У мужчин много сильных соперников. Я надеюсь проявить себя в Рупольдинге, а затем и на чемпионате мира», — передаёт слова Шемппа корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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