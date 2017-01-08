Фуркад: Был очень удивлён, когда увидел на финише Лессера

«Я бежал изо всех сил на последнем круге, но Симон просто оказался быстрее. Я старался атаковать в начале круга, потому что было много народу в нашей группе, а я старался её разбить. Моя ошибка в том, что на финише я не видел Эрика. Я слышал, что третьим шёл Жан-Гийом Беатрикс, и он отставал от нас, поэтому, когда я увидел на финише Эрика, был очень удивлён. После гонки я попросил показать фотофиниш.



Это была отличная битва, отличные соревнования. Пусть публика порадуется сегодня за соотечественников. Сегодня я переночую здесь, а завтра поеду в Рупольдинг. Туда приедет ко мне семья и мне будет проще выступать с их поддержкой», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.