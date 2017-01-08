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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28358660/
8 января 2017, 16:35 | Биатлон | Советский спорт

Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеру

Француз Мартен Фуркад не сумел выиграть масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), уступив немцам Симону Шемппу и Эрику Лессеру. Тем не менее, он занял третье место и повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Пуаре.

Этот подиум стал для Фуркада 103-м в карьере в личных гонках. Столько же в активе Пуаре, уже завершившего карьеру. Два француза по этому показателю делят третье место. Впереди только норвежец Уле Эйнар Бьорндален, у которого 178 подиумов за карьеру. Норвежский ветеран, напомним, в этой гонке занял пятое место.
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