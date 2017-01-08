Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеру

Этот подиум стал для Фуркада 103-м в карьере в личных гонках. Столько же в активе Пуаре, уже завершившего карьеру. Два француза по этому показателю делят третье место. Впереди только норвежец Уле Эйнар Бьорндален, у которого 178 подиумов за карьеру. Норвежский ветеран, напомним, в этой гонке занял пятое место.