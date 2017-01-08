Биатлонист Логинов одержал вторую победу подряд на этапе Кубка IBU в Италии
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 37 минут 13,8 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах.
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Второй результат показал француз Эмильен Жакелен (отставание — 53,4 секунды; 2 промаха), третий — немец Михаэль Вилляйтнер (+1.00,0; 2).
В женской гонке преследования весь пьедестал почета заняли россиянки: Дарья Виролайнен — первая, второе место у Ирины Старых, третьей финишировала Виктория Сливко.
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