Цветков поднялся на пятое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону
Россиянин Максим Цветков после
масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Обехрофе поднялся в общем зачёте с шестого на пятое место.
Антон Шипулин остался вторым.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт. После 11 гонок
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 610.
2 (2). Антон Шипулин (Россия) — 379.
3 (3). Симон Шемпп (Германия) — 370.
5 (6). Максим Цветков (Россия) — 329…
11 (11). Антон Бабиков (Россия) — 273…
20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 189…
37 (39). Дмитрий Малышко (Россия) — 102…
40 (38). Евгений Гараничев (Россия) — 80…
61 (61). Юрий Шопин (Россия) — 18.
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