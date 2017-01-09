Биатлон. Возвращение Домрачевой. Все нормально, Даша! Трым-тым-тым-тым-тыры-дыры-тым!
О том, как возвращение трехкратной олимпийской чемпионки в большой биатлон спутало все карты даже авторитетным предсказателям.
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Видимо, что-то случилось...
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А
Даже такая авторитетная букмекерская контора, как William Hill, поддалась обаянию белоруски, наделив ее в первой же кубковой гонке статусом четвертой фаворитки после чешки Габриэлы Коукаловой, финки Кайсы Мякяряйнен и француженки Мари Дорен Абер! Вот так, с
Не так далеко от британских авторитетов ушли и мои респонденты — журналисты, эксперты, просто давние биатлонные болельщики. Их варианты были довольно разнообразны, но во всех случаях оптимистичны — да она сразу всех порвет, вот увидишь!, «если не выиграет, в тройке по любому будет», «в спринте в десятку заедет, а в преследовании будет на медали претендовать».
В моем оптимистичном прогнозе Даша должна была заехать в двадцатку лучших в спринте. И тогда сегодняшний материал был бы вообще восторженно преклоненный. А так он будет просто обнадеживающе оптимистичным.
О том, что у Дарьи довольно мало шансов на «цветы», еще до спринтерской гонки рассказал ее супруг. Нет, конечно, Бьерндален не заявил об этом прямо, но, как говорится — умному достаточно. Он сказал, что уже буквально через месяц после родов Домрачева приступила к биатлонной работе, и к моменту переезда в Оберхоф ее тренировочный стаж составил всего два месяца — внимание! — практически без использования силовых занятий.
Давайте просто сравним: ее соперницы приступили к тренировкам еще в мае, на стыке лета и осени заложили тяжелую межсезонную базу, освоили «лошадиные» объемы, в начале октября уже вышли на снег, а перед Оберхофом провели вторую часть подготовки к главным стартам сезона. А тут такая Даша с еще не восстановившимся после родов организмом, двумя месяцами
Давайте возьмем за основу допущение — Дарья Домрачева знает, что делает. Она знает, чего хочет, у нее нет проблем с определением приоритетов. В этот непростой и счастливый для нее период жизни биатлонистка по своему статусу максимально приблизилась к лучшим образчикам теннисных профессионалов, окружив себя настоящей командой специалистов.
Прежде всего, это давний тренер
Я думаю, что все будет очень хорошо. Рогер и
Прибавьте в Дашину команду бывшего сервисмена Габриэлы Коукаловой Даниэля Мюллера, китайского мастера нетрадиционного массажа Ли Руя и
Именно с позиции подготовки к Пхенчхану возвращение Даши в розыгрыш Кубка, начиная с Оберхофа, видится своевременным, поскольку лучшая тренировка — это соревнование. Не хочется думать, что минчанка начала с четвертого этапа исключительно
А так все у Домрачевой в норме — с поправкой, что на лыжню вернулась
Самым проблемным аспектом биатлона для Дарьи предсказуемо оказалась стрельба. Явно утраченные за полтора года простоя тонкие мышечные ощущения, подзабытая моторика, помноженные на непростые погодные условия, тут же нашли свое отражение в статистике: два круга штрафа в спринте плюс всего 80-я скорострельность; шесть штрафных кругов в «пасьюте» плюс 46-я скорострельность. Было видно, что белоруска намеренно замедляет все действия на рубеже, дабы впопыхах не натворить стрелковых ошибок. Ну, это все дело наживное.
Еще одним аргументом того, что с Домрачевой все в порядке, является Мари Дорен Абер. Два года назад француженка точно также вернулась после родов в большой биатлон именно на этапе Кубка мира в Оберхофе. Тогда, 9 января 2015 года Абер заняла в спринте 25-е место, настреляв четыре круга штрафа. А спустя два месяца на «мире» в Контиолахти выиграла два золота. Правда, до ЧМ-2017 у Домрачевой остается только месяц. Но мы же здесь не про сиюминутные «хотелки», не так ли?
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