Бабиков: Выступление в Оберхофе стало хорошим опытом для меня
Россиянин Антон Бабиков, ставший восьмым в
масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировал своё выступление на соревнованиях.
«В каждой гонке здесь я чувствовал себя
Не думали, что гонку могут отменить, потому что мы видели и гораздо серьёзнее туман. На пристрелке можно было нормально работать», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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