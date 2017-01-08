Бабиков: Выступление в Оберхофе стало хорошим опытом для меня

«В каждой гонке здесь я чувствовал себя по-разному. В целом доволен, выступил на “четвёрку”, всё-таки это был мой первый Оберхоф. Это будет хорошим опытом для меня. Здесь есть определённые места на трассе, где можно прибавлять и обгонять. Мне надо было обойти Свендсена до последнего подъёма, потому что я просто утыкался в него, а на финишной прямой он сильнее. Есть некоторые моменты, над которыми надо работать.



Не думали, что гонку могут отменить, потому что мы видели и гораздо серьёзнее туман. На пристрелке можно было нормально работать», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.