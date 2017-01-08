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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28358482/
8 января 2017, 16:21 | Биатлон | Чемпионат.com

Бабиков: Выступление в Оберхофе стало хорошим опытом для меня

Россиянин Антон Бабиков, ставший восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировал своё выступление на соревнованиях.

«В каждой гонке здесь я чувствовал себя по-разному. В целом доволен, выступил на “четвёрку”, всё-таки это был мой первый Оберхоф. Это будет хорошим опытом для меня. Здесь есть определённые места на трассе, где можно прибавлять и обгонять. Мне надо было обойти Свендсена до последнего подъёма, потому что я просто утыкался в него, а на финишной прямой он сильнее. Есть некоторые моменты, над которыми надо работать.

Не думали, что гонку могут отменить, потому что мы видели и гораздо серьёзнее туман. На пристрелке можно было нормально работать», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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