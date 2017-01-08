Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28358410/
8 января 2017, 15:24 | Биатлон | ТАСС

Немецкий биатлонист Шемп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Немецкий биатлонист Симон Шемп одержал победу в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Второе место занял еще один немец <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Лессер</span> третьим финишировал француз Мартен <span class=error>Фуркад</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место занял еще один немец Эрик Лессер, третьим финишировал француз Мартен Фуркад.

1.
Шемп С.
Германия
2.
Фуркад М.
Франция
2.
Лессер Э.
Германия
8.01.2017 14:30 Оберхоф (Германия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Симон Шемп Германия 38.30,9
2 Мартен Фуркад Франция +0,4
2 Эрик Лессер Германия +0,4
4 Жан-Гийом Беатрикс Франция +13,2
5 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +19,5
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
8 января

ОКР: вопрос участия российских спортсменов в ОИ-2018 не в компетенции главы UKAD

Зубков: отстраненные российские скелетонисты еще могут выступить на ЧЕ

Экипаж Касьянова стал вторым на этапе КМ по бобслею в Германии