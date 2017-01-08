Немецкий биатлонист Шемп выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Немецкий биатлонист Симон Шемп одержал победу в
масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Второе место занял еще один немец Эрик Лессер, третьим финишировал француз Мартен Фуркад.
|8.01.2017 14:30
|Оберхоф (Германия)
|Масс-старт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Симон Шемп
|Германия
|38.30,9
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+0,4
|2
|Эрик Лессер
|Германия
|+0,4
|4
|Жан-Гийом Беатрикс
|Франция
|+13,2
|5
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+19,5
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