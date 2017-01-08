Габриэла Коукалова: Я не делаю ставку на Кубок мира в этом сезоне
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отметила, что не ставит перед собой задачу завоевать Большой хрустальный глобус в этом сезоне.
После победы в спринте и второго места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе спортсменка вышла на первое место в общем зачете.
— В этом сезоне я не делаю ставку на Кубок мира, — приводит Aktuálně.cz слова Коукаловой. — Есть спортсменки, которые нацелены на желтую майку, но моя цель — чемпионат мира в Хохфильцене. Поэтому в
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