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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28357997/
8 января 2017, 15:05 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Габриэла Коукалова: Я не делаю ставку на Кубок мира в этом сезоне

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отметила, что не ставит перед собой задачу завоевать Большой хрустальный глобус в этом сезоне.

После победы в спринте и второго места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе спортсменка вышла на первое место в общем зачете.

— В этом сезоне я не делаю ставку на Кубок мира, — приводит Aktuálně.cz слова Коукаловой. — Есть спортсменки, которые нацелены на желтую майку, но моя цель — чемпионат мира в Хохфильцене. Поэтому в масс-старте в Оберхофе я не буду выделяться среди других. Сейчас мне нужно вернуться в соревновательный ритм. После длительной паузы это сложно делать. Надеюсь, в Рупольдинге будет намного легче.
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