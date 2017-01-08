Оберхоф будет претендовать на проведение ЧМ-2023 по биатлону

Последний раз чемпионат мира проходил в Оберхофе в 2004 году. В борьбе за право принять соревнования в 2020 году Оберхоф уступил Антхольцу (Италия), а заявка города на проведение чемпионата мира — 2021 была отозвана. Победила заявка Тюмени.