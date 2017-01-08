Оберхоф будет претендовать на проведение ЧМ-2023 по биатлону
Федерация биатлона Германии и руководство Оберхофа приняли решение о подаче заявки на проведение в городе чемпионата мира по биатлону в 2023 году, сообщает официальный сайт этапа Кубка мира в Оберхофе.
Последний раз чемпионат мира проходил в Оберхофе в 2004 году. В борьбе за право принять соревнования в 2020 году Оберхоф уступил Антхольцу (Италия), а заявка города на проведение чемпионата мира — 2021 была отозвана. Победила заявка Тюмени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter