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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28357987/
8 января 2017, 15:04 | Биатлон | Чемпионат.com

Оберхоф будет претендовать на проведение ЧМ-2023 по биатлону

Федерация биатлона Германии и руководство Оберхофа приняли решение о подаче заявки на проведение в городе чемпионата мира по биатлону в 2023 году, сообщает официальный сайт этапа Кубка мира в Оберхофе.

Последний раз чемпионат мира проходил в Оберхофе в 2004 году. В борьбе за право принять соревнования в 2020 году Оберхоф уступил Антхольцу (Италия), а заявка города на проведение чемпионата мира — 2021 была отозвана. Победила заявка Тюмени.
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