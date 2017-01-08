Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28357762/
8 января 2017, 14:39 | Биатлон | ТАСС

Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелле

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле.

Дарья Виролайнен Ирина Старых и Виктория Сливко заняли первое второе и третье места соответственно. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Виролайнен преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 7,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Ирина Старых (отставание — 13,6 секунды, один промах). Третьей стала также россиянка Виктория Сливко (+27,8 секунды; два промаха).

Этап в Мартелле завершится мужскиой гонкой преследования, которая состоится в воскресенье. Начало гонки — 14:30 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
8 января

ОКР: вопрос участия российских спортсменов в ОИ-2018 не в компетенции главы UKAD

Зубков: отстраненные российские скелетонисты еще могут выступить на ЧЕ

Экипаж Касьянова стал вторым на этапе КМ по бобслею в Германии