Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелле

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Виролайнен преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 7,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Ирина Старых (отставание — 13,6 секунды, один промах). Третьей стала также россиянка Виктория Сливко (+27,8 секунды; два промаха).

Этап в Мартелле завершится мужскиой гонкой преследования, которая состоится в воскресенье. Начало гонки — 14:30 мск.