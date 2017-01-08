Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Мартелле
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле.
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Виролайнен преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 7,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Ирина Старых (отставание — 13,6 секунды, один промах). Третьей стала также россиянка Виктория Сливко (+27,8 секунды; два промаха).
Этап в Мартелле завершится мужскиой гонкой преследования, которая состоится в воскресенье. Начало гонки — 14:30 мск.
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