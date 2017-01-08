Фуркад: Шипулину нельзя запрещать выступать только потому, что он русский
Француз Мартен Фуркад прокомментировал допинговый скандал в отношении российских биатлонистов.
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22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Также было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.
«Шипулин рассказал, как ему неприятно слышать обвинения в адрес России. Я рад, что он высказался. Мы с ним дружим и я рад, что сейчас он может выступать вместе со мной на Кубке мира. Если появятся
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