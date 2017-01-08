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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28357056/
8 января 2017, 13:10 | Биатлон | БЕЛТА

Надежда Скардино выступит в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в немецком Оберхофе двумя масс-стартами завершится четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<span class=error>Беларусь</span> представит только Надежда <span class=error>Скардино</span> которая занимает 25-е место в общем зачете Кубка мира имея 142 очка. Увеличить
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Беларусь представит только Надежда Скардино, которая занимает 25-е место в общем зачете Кубка мира, имея 142 очка. Лучшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, вернувшаяся на лыжню после рождения дочери, на этапе в Оберхофе набрала свои первые зачетные баллы в этом сезоне. После двух гонок в ее активе 11 очков (4 в спринте, 7 в гонке преследования) и 73-я позиция в общем зачете. Лидирует чешка Габриэла Коукалова — 419, вторая позиция у финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен — 414, третьей идет немецкая спортсменка Лаура Дальмайер — 410. Женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в 16.40, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5».

Мужчины уйдут в 14.30 на дистанцию протяженностью 15 км с четырьмя заходами на стрельбище. В этой номинации белорусских стреляющих лыжников не будет.

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