Надежда Скардино выступит в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в немецком Оберхофе двумя
масс-стартами завершится четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Беларусь представит только Надежда Скардино, которая занимает 25-е место в общем зачете Кубка мира, имея 142 очка. Лучшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, вернувшаяся на лыжню после рождения дочери, на этапе в Оберхофе набрала свои первые зачетные баллы в этом сезоне. После двух гонок в ее активе 11 очков (4 в спринте, 7 в гонке преследования) и 73-я позиция в общем зачете. Лидирует чешка Габриэла Коукалова — 419, вторая позиция у финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен — 414, третьей идет немецкая спортсменка Лаура Дальмайер — 410. Женский
Мужчины уйдут в 14.30 на дистанцию протяженностью 15 км с четырьмя заходами на стрельбище. В этой номинации белорусских стреляющих лыжников не будет.
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