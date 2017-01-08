Карнавал против Мараканы. Кто заберёт у России чемпионат мира

Как Бьорндален от Бессеберга отмахнулся

Призрак бойкота, нависший над биатлонным миром, и отдельные громкие заявления спортсменов заставили высказаться и сильных мира сего. Утром в пресс-центре было объявлено, что после мужской гонки состоится пресс-конференция президента IBU Андерса Бессеберга и председателя комитета спортсменов Уле-Эйнара Бьорндалена. Громких заявлений от них не ждали, но была интересна сама риторика. Сразу после гонки Бессеберг подошёл к уставшему от не лучшего старта в карьере Бьорндалену и спросил его об участии в конференции. Тот небрежно махнул рукой, дескать, чёрт с ней, и вялой походкой побрёл прочь из микст-зоны. Отдуваться президенту пришлось в одиночку, но на все каверзные вопросы «железный канцлер» мирового биатлона ответил с честью.



По сути Бессеберг не дал никакой новой информации, но подчеркнул, что IBU демократическая и независимая организация, которая не будет вершить самосуд и выносить наказания до окончания расследования. Более того, и решение исполкома предоставить чемпионат мира Тюмени отменять прямо сейчас никто не будет. Опытный дипломат Бессеберг показал главное: действовать он будет по закону и без истерик, как бы это ни возмущало отдельных представителей биатлонной общественности. Поэтому сегодня отсутствие плохих новостей для российского биатлона само по себе хорошая новость. Да и перенос тюменского этапа в Контиолахти — не худший вариант для российских болельщиков, ведь в Финляндии россияне традиционно занимают до 80 процентов трибун.

Русский голос биатлона в Германии

Вы, наверное, уже не раз обращали внимание на то, что на этапах Кубка мира в Нове-Место и Оберхофе наших биатлонистов объявляют на русском. Делает это один и тот же человек — Марко Рюль, который помимо прочего работает анонсером на арене Кубка IBU в Мартелле. «Вы, наверное, выучили язык в ГДР?» — первым делом поинтересовался я при встрече. Однако история Марко, который помимо русского и немецкого владеет английским, норвежским, французским и итальянским, оказалась куда более оригинальной.



Учить наш язык он хотел ещё в школе ФРГ, но такой возможности не было. В классе он был единственным, кто проголосовал за русский язык, а потому с детской мечтой пришлось повременить. Судьба забросила его в Россию в 1991 году в рамках партнёрской программы университетов разных стран. Там в стенах Псковского филиала Ленинградского политехнического института он всего за полтора месяца и постиг азы великого и могучего, который затем усовершенствовал постоянной практикой на биатлоне. Во время чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске он встретился с российскими болельщиками и с тех пор ездит в Россию три раза в год, в основном как турист и болельщик, а зимой зажигает на биатлонных аренах.



— Насколько тяжело вам давался русский язык?

— Его очень сложно учить в самом начале, когда сталкиваешься со множеством правил и сложных грамматических конструкций. Но когда поймёшь принцип, всё будет проще. С английским же наоборот. Сначала он кажется очень простым, но затем становится сложнее, когда тебе нужно различать оттенки значений каждого слова.

Оберхоф против главного врага российского биатлона

Накануне президент Немецкого лыжного союза Франц Штайнле объявил, что Оберхоф будет бороться за право принять чемпионат мира — 2023. Более того, если IBU лишит-таки Тюмень чемпионата мира — 2021, немцы включатся в борьбу и за этот турнир. У федерации уже есть план масштабной реконструкции стадиона, которая включает в себя расширение трибун, строительство новых зданий и сооружений и совершенствование трассы. Таким образом, даже устранив Тюмень, главный критик российского биатлона Иржи Гамза может и не увидеть чемпионат мира. Показанные зрительские цифры в Нове-Место смущать не должны. 35 000 на одной гонке чехи собирали за счёт того, что на часть трассы пускали бесплатно всех желающих, а в Оберхофе на любом участке трассы билет стоит дороже, чем в Нове-Место на трибунах. Если бы у немцев были бесплатные билеты, они могли бы легко собрать и 50, и 60 тысяч.

«Главная сильная сторона Оберхофа — непередаваемая атмосфера, — рассказывает Марко Рюль. — Болельщики могут стоять близко на трассе и оказывать спортсменам непередаваемую поддержку. Самое популярное место — длинный и тяжёлый подъём Биркс, который можно сравнить с легендарными подъёмами на «Тур де Франс», на которых зрители занимают места заранее. Оберхоф — это настоящий карнавал биатлона, который вернулся сюда два года спустя. Болельщики здесь не просто смотрят биатлон и отмечают этот праздник, но и презентуют самих себя. Мы уверены, что той ситуации, как в прошлом году, здесь больше не повторится. Сейчас в Оберхофе есть все условия для подготовки искусственного снега в любое время.