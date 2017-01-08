Карнавал против Мараканы. Кто заберёт у России чемпионат мира
О чём говорят слова Бессеберга, как ученик Ленинградского института заводит публику и когда в Оберхофе пройдёт чемпионат мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как Бьорндален от Бессеберга отмахнулся
Призрак бойкота, нависший над биатлонным миром, и отдельные громкие заявления спортсменов заставили высказаться и сильных мира сего. Утром в
По сути Бессеберг не дал никакой новой информации, но подчеркнул, что IBU демократическая и независимая организация, которая не будет вершить самосуд и выносить наказания до окончания расследования. Более того, и решение исполкома предоставить чемпионат мира Тюмени отменять прямо сейчас никто не будет. Опытный дипломат Бессеберг показал главное: действовать он будет по закону и без истерик, как бы это ни возмущало отдельных представителей биатлонной общественности. Поэтому сегодня отсутствие плохих новостей для российского биатлона само по себе хорошая новость. Да и перенос тюменского этапа в Контиолахти — не худший вариант для российских болельщиков, ведь в Финляндии россияне традиционно занимают до 80 процентов трибун.
Русский голос биатлона в Германии
Вы, наверное, уже не раз обращали внимание на то, что на этапах Кубка мира в
Учить наш язык он хотел ещё в школе ФРГ, но такой возможности не было. В классе он был единственным, кто проголосовал за русский язык, а потому с детской мечтой пришлось повременить. Судьба забросила его в Россию в 1991 году в рамках партнёрской программы университетов разных стран. Там в стенах Псковского филиала Ленинградского политехнического института он всего за полтора месяца и постиг азы великого и могучего, который затем усовершенствовал постоянной практикой на биатлоне. Во время чемпионата мира 2011 года в
— Насколько тяжело вам давался русский язык?
— Его очень сложно учить в самом начале, когда сталкиваешься со множеством правил и сложных грамматических конструкций. Но когда поймёшь принцип, всё будет проще. С английским же наоборот. Сначала он кажется очень простым, но затем становится сложнее, когда тебе нужно различать оттенки значений каждого слова.
Оберхоф против главного врага российского биатлона
Накануне президент Немецкого лыжного союза Франц Штайнле объявил, что Оберхоф будет бороться за право принять чемпионат мира — 2023. Более того, если IBU
«Главная сильная сторона Оберхофа — непередаваемая атмосфера, — рассказывает Марко Рюль. — Болельщики могут стоять близко на трассе и оказывать спортсменам непередаваемую поддержку. Самое популярное место — длинный и тяжёлый подъём Биркс, который можно сравнить с легендарными подъёмами на «Тур де Франс», на которых зрители занимают места заранее. Оберхоф — это настоящий карнавал биатлона, который вернулся сюда два года спустя. Болельщики здесь не просто смотрят биатлон и отмечают этот праздник, но и презентуют самих себя. Мы уверены, что той ситуации, как в прошлом году, здесь больше не повторится. Сейчас в Оберхофе есть все условия для подготовки искусственного снега в любое время.
Если предстоящий в 2018 году конгресс IBU (хочется верить, что уж к тому времени все расследования закончатся) и решит лишить Тюмень чемпионата мира, то основная борьба за него развернётся между Оберхофом и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter