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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28355349/
7 января 2017, 22:11 | Биатлон | Р-Спорт

Бабиков: Толстые перчатки доставляли дискомфорт при стрельбе в Оберхофе

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что из-за толстых перчаток испытывал дискомфорт при стрельбе в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В субботу Бабиков стал шестым в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира. Победил француз Мартен Фуркад, россиянин отстал от него на 1 минуту 40,7 секунды, допустив 5 промахов на дистанции.

«На финишном круге были шансы побороться, конечно. Но ребята были сильнее сегодня. На третьем рубеже я допустил тактическую ошибку, пришел в конце группы. Одно время Фуркад шел позади всех. Несмотря на то, что здесь встречный ветер и все пытаются его избежать, Мартен перестроился в центр группы. Я не оценил, почему он это сделал. Когда пришел на рубеж, понял, что ветер дует мне в спину, а все уже прятались друг за другом, в первую очередь — за мной. Получается, я взял весь ветер на себя, не смог с ним справиться», — цитирует Бабикова сайт Союза биатлонистов России.

«Плюс сегодня холодно, я принял решение бежать в толстых перчатках. Это доставляет дискомфорт в стрельбе. Поэтому на рубеже не мог вообще ничего сделать. Тем не менее, решил, что нет смысла стоять и пытаться бороться с ветром, приседать и так далее. Знал, что на этом рубеже мне уже ничего не поможет», — сказал биатлонист.
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