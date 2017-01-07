Контиолахти примет перенесенный из Тюмени этап КМ по биатлону
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2016/17, перенесенный из Тюмени, пройдет в финском Контиолахти. Об этом сообщает
пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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В конце декабря Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени с 9 по 12 марта, чтобы соревнования не проходили «среди подозрений и кривотолков», которые возникли в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ранее IBU объявил о том, что словацкий Осрблье примет юниорский ЧМ-2017 по биатлону вместо российского Острова.
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