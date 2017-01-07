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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28354086/
7 января 2017, 17:38 | Биатлон | ТАСС

Дорен-Абер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Германии

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Француженка Мари Дорен-Абер стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Спортсменка, стартовавшая третьей на дистанции 10 км, допустила два промаха.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева занявшая 27-е место. Увеличить
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Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова (три промаха), третьей стала Кайса Мякяряйнен (4) из Финляндии.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 27-е место.

1.
Дорен-Абер М.
Франция
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Мякяряйнен К.
Финляндия
7.01.2017 16:40 Оберхоф (Германия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мари Дорен-Абер Франция 34.33,3
2 Габриэла Коукалова Чехия +38,8
3 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.19,1
4 Марен Хаммершмидт Германия +02.05,9
5 Анаис Бескон Франция +02.13,3
6 Ванесса Хинц Германия +02.23,4
7 Марта Ольсбу Норвегия +02.32,4
8 Доротея Вирер Италия +02.34,4
9 Анаис Шевалье Франция +02.38,2
10 Галина Вишневская Казахстан +02.44,9
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