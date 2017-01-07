Дорен-Абер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Германии
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Француженка Мари
Дорен-Абер стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Спортсменка, стартовавшая третьей на дистанции 10 км, допустила два промаха.
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Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова (три промаха), третьей стала Кайса Мякяряйнен (4) из Финляндии.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 27-е место.
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|7.01.2017 16:40
|Оберхоф (Германия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|34.33,3
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+38,8
|3
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.19,1
|4
|Марен Хаммершмидт
|Германия
|+02.05,9
|5
|Анаис Бескон
|Франция
|+02.13,3
|6
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02.23,4
|7
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+02.32,4
|8
|Доротея Вирер
|Италия
|+02.34,4
|9
|Анаис Шевалье
|Франция
|+02.38,2
|10
|Галина Вишневская
|Казахстан
|+02.44,9
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