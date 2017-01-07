Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Италии
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 34 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах.
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Второй результат показал норвежец Мартин Фемстейневик (отставание — 44,2 секунды; 0 промахов), третий — немец Михаэль Вилляйтнер из Германии (+1.23,4; 1).
Этап в Мартелле завершится 8 января женской и мужской гонками преследования.
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