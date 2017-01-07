Цветков опустился на шестое место в общем зачёте Кубка мира
Россиянин Максим Цветков после гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Обехрофе опустился в общем зачёте с пятого на шестое место.
Антон Шипулин остался вторым.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт. После 10 гонок
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 562.
2 (2). Антон Шипулин (Россия) — 352.
3 (4). Симон Шемпп (Германия) — 310.
6 (5). Максим Цветков (Россия) — 299.
11 (11). Антон Бабиков (Россия) — 239 …
20 (19). Матвей Елисеев (Россия) — 163…
38 (37). Евгений Гараничев (Россия) — 80…
39 (42). Дмитрий Малышко (Россия) — 78…
61 (69). Юрий Шопин (Россия) — 18.
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