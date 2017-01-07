Виролайнен стала второй в спринте на четвертом этапе Кубка IBU в Италии
МОСКВА, 7 янв —
Р-Спорт. Россиянка Дарья Виролайнен стала второй в спринте на четвертом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в итальянском Мартелле.
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Победительницей гонки стала француженка Джулия Симон, преодолевшая дистанцию 7,5 километра за 24 минуты 32,6 секунды при одном штрафном круге. Виролайнен сделала три штрафных круга и отстала от победительницы на 17,6 секунды. Третьей стала Байба Бендика из Латвии (+22,1 секунды; 2 штрафных круга).
Еще две россиянки Виктория Сливко (1 штрафной круг) и Светлана Миронова (4) разделили между собой четвертое место, уступив лидеру по 26,7 секунды. Ирина Старых (+34,6; 2) стала седьмой, Анна Никулина (+1.01,2; 5) заняла 13-е место, а Светлана Слепцова (+2.06,2; 5) пришла к финишу 26-й.
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