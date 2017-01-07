Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.
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Второе место занял немец Арнд Пайффер, третьим финишировал итальянец Доминик Виндиш.
Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, занявший шестое место (+1.40,7; 5), Максим Цветков стал 10-м (+2.03,9; 4), Антон Шипулин — 16-м (+2.28,9; 5), Дмитрий Малышко — 18-м (+2.30,8, 6), Юрий Шопин — 31-м (+4.10,9, 7).
Женская гонка преследования пройдет позднее в субботу.
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|7.01.2017 13:30
|Оберхоф (Германия)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|36.45,7
|2
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.09,9
|3
|Доминик Виндиш
|Италия
|+01.32,4
|4
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+01.32,6
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+01.36,1
|6
|Антон БАБИКОВ
|Россия
|+01.40,7
|7
|Михал Шлезингер
|Чехия
|+01.54,0
|8
|Артем Прима
|Украина
|+01.55,3
|8
|Хенрик Л`Абе-Лунн
|Норвегия
|+01.55,3
|10
|Максим ЦВЕТКОВ
|Россия
|+02.03,9
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