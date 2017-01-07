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7 января 2017, 14:50 | Биатлон | ТАСС

Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Лучший из россиян Антон Бабиков стал шестым. Увеличить
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Второе место занял немец Арнд Пайффер, третьим финишировал итальянец Доминик Виндиш.

Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, занявший шестое место (+1.40,7; 5), Максим Цветков стал 10-м (+2.03,9; 4), Антон Шипулин — 16-м (+2.28,9; 5), Дмитрий Малышко — 18-м (+2.30,8, 6), Юрий Шопин — 31-м (+4.10,9, 7).

Женская гонка преследования пройдет позднее в субботу.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Пайффер А.
Германия
3.
Виндиш Д.
Италия
7.01.2017 13:30 Оберхоф (Германия) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 36.45,7
2 Арнд Пайффер Германия +01.09,9
3 Доминик Виндиш Италия +01.32,4
4 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +01.32,6
5 Эрик Лессер Германия +01.36,1
6 Антон БАБИКОВ Россия +01.40,7
7 Михал Шлезингер Чехия +01.54,0
8 Артем Прима Украина +01.55,3
8 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия +01.55,3
10 Максим ЦВЕТКОВ Россия +02.03,9
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