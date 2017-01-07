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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28352572/
7 января 2017, 13:29 | Биатлон | Чемпионат.com

Эксперты: Коукалова выиграет гонку преследования в Оберхофе

7 января на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская гонка преследования.

7 января на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в <span class=error>Оберхофе</span> (Германия) состоится женская гонка преследования. Увеличить
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Она начнётся в 16:40 по московскому времени.

Аналитики считают фаворитами чешку Габриэлу Коукалову (1.90) и француженку Мари Дорен-Абер (3.44), следом идут финка Кайса Мякяряйнен (3.50) и Анаис Шевалье из Франции (14.50)см. все коэффициенты).

Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову предлагают за 101.0, на Ульяну Кайшеву — за 126.0.
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