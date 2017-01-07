Эксперты: Коукалова выиграет гонку преследования в Оберхофе

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Она начнётся в 16:40 по московскому времени.



Аналитики считают фаворитами чешку Габриэлу Коукалову (1.90) и француженку Мари Дорен-Абер (3.44), следом идут финка Кайса Мякяряйнен (3.50) и Анаис Шевалье из Франции (14.50)см. все коэффициенты).



Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову предлагают за 101.0, на Ульяну Кайшеву — за 126.0.