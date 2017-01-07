Эксперты: Коукалова выиграет гонку преследования в Оберхофе
7 января на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская гонка преследования.
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Она начнётся в 16:40 по московскому времени.
Аналитики считают фаворитами чешку Габриэлу Коукалову (1.90) и француженку Мари
Победа представительниц российского биатлона станет сенсацией, исходя из котировок. Поставить на Татьяну Акимову предлагают за 101.0, на Ульяну Кайшеву — за 126.0.
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