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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28350274/
6 января 2017, 22:09 | Биатлон | «Прессбол»

Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с возвращением

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с возвращением в большой спорт, — как передает Sputnik, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Президент <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Лукашенко</span> поздравил белорусскую <span class=error>биатлонистку</span> Дарью Домрачеву с возвращением в большой спорт — как передает Sputnik сообщили в пятницу в эфире телеканала <span class=error>ОНТ</span>. Увеличить
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«Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт», — сообщили в эфире телеканала.

Домрачева 6 января впервые после двухлетнего перерыва приняла участие в соревнованиях — спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, который проходит в эти дни в немецком Оберхофе.

На дистанции биатлонистка сделала два промаха и стала 37-й в финишном листе.

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