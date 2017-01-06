Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с возвращением

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт», — сообщили в эфире телеканала.

Домрачева 6 января впервые после двухлетнего перерыва приняла участие в соревнованиях — спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, который проходит в эти дни в немецком Оберхофе.

На дистанции биатлонистка сделала два промаха и стала 37-й в финишном листе.