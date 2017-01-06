Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с возвращением
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с возвращением в большой спорт, — как передает Sputnik, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.
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«Сразу после гонки президент направил Домрачевой телеграмму с поздравлением с возвращением в большой спорт», — сообщили в эфире телеканала.
Домрачева 6 января впервые после двухлетнего перерыва приняла участие в соревнованиях — спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, который проходит в эти дни в немецком Оберхофе.
На дистанции биатлонистка сделала два промаха и стала 37-й в финишном листе.
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