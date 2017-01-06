Коукалова: У команды, попавшейся на допинге, можно отобрать по 1−2 места в КМ

«Я лично не принимала участия в собрании спортсменов по поводу допинга, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Гамзой. Мы рассказывали ему всё, что происходит, и какого мы об этом мнения. Он большой молодец и говорит правильные вещи.



Мне бы хотелось сказать, что, когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге. У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо.



Этим вечером мы проведём своё командное собрание по этому вопросу. После этого я смогу сделать какие-то более конкретные заявления. Сейчас, извините, я очень устала, чтобы отвечать на такие сложные вопросы. Мне сложно выразить словами, что я чувствую по этому поводу. Что сказал Шипулин на собрании? Я не знаю ничего о его позиции. Чистый ли он спортсмен? В этой команде я не верю уже никому, извините», — отметила Коукалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.