Коукалова: У команды, попавшейся на допинге, можно отобрать по 1−2 места в КМ
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о своей позиции по поводу доклада Ричарда Макларена касательно допинга в России и назвала адекватное, по её мнению, наказание для спортсменов, попавшихся на употреблении запрещённых препаратов.
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«Я лично не принимала участия в собрании спортсменов по поводу допинга, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Гамзой. Мы рассказывали ему всё, что происходит, и какого мы об этом мнения. Он большой молодец и говорит правильные вещи.
Мне бы хотелось сказать, что, когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге. У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по
Этим вечером мы проведём своё командное собрание по этому вопросу. После этого я смогу сделать
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