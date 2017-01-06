Домрачева и россиянки пробежали мимо пьедестала

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Победу одержала чешка Габриэла Коукалова.

ФРОЛИНА ОБОШЛА ВСЕХ РОССИЯНОК.

Известный своей непредсказуемостью немецкий Оберхоф продолжает удивлять. Накануне мужчины бежали спринт в приличный снегопад, женщинам выпало стартовать в мороз. «Настоящая русская погода — мороз и солнце», — охарактеризовала климатические кондиции наш лидер Татьяна Акимова. Жаль, что приятная погода в итоге не принесла Акимовой и соотечественницам особой удачи.

В принципе, Акимова уже на первом рубеже доказала, что не растеряла форму, набранную на предновогодних этапах Кубка мира. «Ноль» в графе промахов и полторы секунды преимущества над чешкой Коукаловой для Акимовой теперь воспринимаются скорее как должное, чем как чудо. Жаль, что второй круг дался Акимовой заметно сложнее, как следствие — промах на стрельбе стоя и итоговое 14-е место. Тем не менее, с учетом предстоящего преследования это еще далеко не провал. Акимова закрепилась в числе 10−15 лучших биатлонисток мира — и это уже, поверьте, немалое достижение.

Еще одной спортсменкой, к чьему выступлению в Оберхофе было привлечено немалое внимание, стала экс-чемпионка мира среди юниорок Ульяна Кайшева. В этом году Кайшева на этапах Кубка мира дебютировала. На стрельбе лежа Ульяна промахнулась дважды, причем в одном случае у нее выпал патрон и пришлось перезаряжать винтовку. «Стойку» Кайшева прошла чисто, на дистанции уступила лидерам 1 минуту 22 секунды, и как результат — 27-е место. Совсем не плохо для дебюта, особенно если вспомнить, что год назад Кайшева на Кубке мира была за пределами 60 лучших. В российской команде Кайшева пока вторая, уступая только Акимовой, и на одну позицию впереди опытной Екатерины Глазыриной.

Отметим, кстати, что опередить абсолютно всех россиянок и занять 12-е место удалось Анне Фролиной. Наша бывшая соотечественница с этого сезона представляет сборную Кореи и, очевидно, заметно набирает кондиции. Фролина показала лучший результат на Кубке мира за новую сборную, пусть и с «нулем» промахов заметно уступила пока в скорости на дистанции.

ДОМРАЧЕВА НАЧАЛА С 37-ГО МЕСТА.

Основное внимание в Оберхофе было приковано, конечно, к возвращению трехкратной олимпийской чемпионки и победительницы общего зачета Кубка мира годичной давности Дарьи Домрачевой. Последний раз Домрачева выходила на старт Кубка мира в марте 2015-го. Весь прошлый сезон Дарья восстанавливалась после перенесенного мононуклеоза. Весной великий норвежец Оле Эйнар Бьорндален объявил о беременности и их грядущей свадьбе. 1 октября у пары родилась дочь Ксения, и спустя всего три с небольшим месяца после этого события Домрачева вернулась к выступлениям.

Интересно, кстати, что начать Дарья решила именно с Кубка мира. Теоретически ей ничто не мешало пойти по стопам, например, двукратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой и для разминки начать выступления с Кубка IBU. Двигало ли Дарьей желание быть рядом с мужем или уверенность в собственной спортивной форме — уже не важно.

Пока Домрачева с двумя промахами и заметным проигрышем по дистанции стала 37-й. Конечно, это пока не тот результат, на который рассчитывала белоруска, тренируясь на протяжении всей беременности и сразу после выхода из роддома. Но и называть первый блин Домрачевой совсем уж «комом» тоже неправильно. Дарье явно не хватает соревновательной практики и, возможно, стрелковой и лыжной формы. Но с опытом трехкратной олимпийской чемпионки все это — дело наживное.

К чемпионату мира Домрачева вполне способна подойти в оптимальных кондициях. И тогда 36 спортсменкам из нынешнего финишного протокола останется только запомнить, что было время — и они обыгрывали Домрачеву.