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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28349186/
6 января 2017, 18:28 | Биатлон | «Прессбол»

Дмитрий Губерниев: Белорусы, не афишируя, работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч-ТВ» отметил, что по его информации Раубичи готовятся принять этап Кубка мира вместо Тюмени.

Российский комментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> в эфире Матч-ТВ отметил что по его информации <span class=error>Раубичи</span> готовятся принять этап Кубка мира вместо Тюмени. Увеличить
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Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь. Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи.

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