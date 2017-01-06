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6 января 2017, 18:25 | Биатлон | Sports.kz

Усанова — 25-я в спринте этапа Кубка мира

Завершился женский спринт четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Завершился женский спринт четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком <span class=error>Оберхофе</span>. Увеличить
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Лучший результат показала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, второй финишировала Кайса Макаряйнен из Финляндии, третьей стала француженка Мари Дорэн Абер.

Казахстанская биатлонистка Дарья Усанова стала 25-й на финише спринта, Галина Вишневская финишировала 38-й, Алина Райкова — 57-й, Анна Кистанова — 67-й.

Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
Женщины. Спринт. Два огневых рубежа.

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 22:28.5 (0+0)
2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) — +21.3 (0+2)
3. Мари Дорэн Абер (Франция) — +24.0 (1+0)

25. Дарья Усанова (Казахстан) — +1:48.4 (0+1)
38. Галина Вишневская (Казахстан) — +2:04.5 (2+0)
57. Алина Райкова (Казахстан) — +2:50.5 (0+0)
67. Анна Кистанова (Казахстан) — +3:27.2 (1+2).

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