Усанова — 25-я в спринте этапа Кубка мира
Завершился женский спринт четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
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Лучший результат показала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, второй финишировала Кайса Макаряйнен из Финляндии, третьей стала француженка Мари Дорэн Абер.
Казахстанская биатлонистка Дарья Усанова стала 25-й на финише спринта, Галина Вишневская финишировала 38-й, Алина Райкова — 57-й, Анна Кистанова — 67-й.
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
Женщины. Спринт. Два огневых рубежа.
1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 22:28.5 (0+0)
2. Кайса Макаряйнен (Финляндия) — +21.3 (0+2)
3. Мари Дорэн Абер (Франция) — +24.0 (1+0)
25. Дарья Усанова (Казахстан) — +1:48.4 (0+1)
38. Галина Вишневская (Казахстан) — +2:04.5 (2+0)
57. Алина Райкова (Казахстан) — +2:50.5 (0+0)
67. Анна Кистанова (Казахстан) — +3:27.2 (1+2).
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