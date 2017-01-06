Биатлонисты национальной сборной Казахстана продолжают бороться за олимпийские лицензии на этапах мирового Кубка, показывая все лучшие и лучшие результаты. Но вспомним, с чего же все начиналось. В преддверие нового 2017 года корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил проследить за историей развития биатлона в нашей стране.