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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28349111/
6 января 2017, 18:20 | Биатлон | ТАСС

Погода повлияла на прохождение гонки биатлонисткой Акимовой на этапе КМ в Оберхофе

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что спринт на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе дался ей тяжело из-за погодных условий. Слова спортсменки приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Женский спринт состоялся в пятницу Акимова стала 14-й показав лучшее время среди россиянок. Увеличить
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Женский спринт состоялся в пятницу, Акимова стала 14-й, показав лучшее время среди россиянок.

«Работать сегодня было довольно тяжело с первого круга, второй и третий круги я просто дорабатывала, — сказала Акимова. — Из-за перепада температур сразу возникают проблемы с дыханием, тяжело на стрельбе».

Этап в Оберхофе завершится 8 января.
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