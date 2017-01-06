Погода повлияла на прохождение гонки биатлонисткой Акимовой на этапе КМ в Оберхофе
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова заявила, что спринт на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе дался ей тяжело
из-за погодных условий. Слова спортсменки приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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Женский спринт состоялся в пятницу, Акимова стала 14-й, показав лучшее время среди россиянок.
«Работать сегодня было довольно тяжело с первого круга, второй и третий круги я просто дорабатывала, — сказала Акимова. —
Этап в Оберхофе завершится 8 января.
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