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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28348904/
6 января 2017, 17:44 | Биатлон | «Прессбол»

Дарья Домрачева стала 37-й в первой гонке после возвращения

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку в немецком Оберхофе в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Второй финишировала Кайса Мякяряйнен. Тройку замкнула француженка Мари Дорен Абер.

Чешская <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Габриэла</span> Коукалова выиграла спринтерскую гонку в немецком <span class=error>Оберхофе</span> в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Второй финишировала <span class=error>Кайса</span> Мякяряйнен. Тройку замкнула француженка <span class=error>Мари</span> <span class=error>Дорен</span> <span class=error>Абер</span>. Увеличить
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Вернувшаяся в Кубок мира после 18-ти месячного перерыва Дарья Домрачева заняла 37-е место. Лучшей же из белорусок была Ирина Кривко — 22-е место.

1. Г. Коукалова (Чехия) 22.28,5 (0−0)
2. К. Мякяряйнен (Финляндия) +21,3 (0−2)
3. М. Дорен Абер (Франция) +24,0 (0−1)
4. А. Шевалье (Франция) +30,6 (0−0)
5. М. Хаммершмидт (Германия) +35,9 (0−0)
6. Д. Вирер (Италия) +46,8 (0−0)
7. Е. Пидгрушная (Украина) +51,3 (0−0)
8. М. Гвиздонь (Польша) +56,4 (0−0)
9. С. Эмонье (Франция) +1.02,5 (0−2)
10. К. Слуф (Швеция) +1.12,9 (0−0)
…22. И. КРИВКО +1.32,7 (0−1)
…37. Д. ДОМРАЧЕВА +2.02,8 (1−1)
…51. Д. ЮРКЕВИЧ +2.39,2 (0−2)
…76. Н. ПИСАРЕВА +3.57,4 (2−3).

Всего стартовали 90 участниц.

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Дарья Домрачева: Было тяжело, но мое возвращение состоялось

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева после спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе отметила, что гонка далась ей тяжело. Белорусская спортсменка впервые вернулась на лыжню после рождения ребенка.
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