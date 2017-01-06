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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28348824/
6 января 2017, 17:41 | Биатлон | ТАСС

Чешская биатлонистка Коукалова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела без промахов за 22 минуты 28,5 секунды.

<em>МОСКВА 6 января. /ТАСС/. </em>Чешская <span class=error>биатлонистка</span> <span class=error>Габриэла</span> Коукалова выиграла спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира проходящем в немецком <span class=error>Оберхофе</span>. Дистанцию 75 км спортсменка преодолела без промахов за 22 минуты 285 секунды. Увеличить
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Второе место заняла Кайса Мякяряйнен из Финляндии (отставание — 21,3 секунды; 2 промаха), третье — француженка Мари Дорен-Абер (+24,0; 1).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 14-е место (+1.22,0; 1), Ульяна Кайшева финишировала 27-й (+1.49,0; 2), Екатерина Глазырина — 28-й (+1.51,1; 2), Ирина Услугина — 43-й (+2.16,5; 2), Ольга Подчуфарова — 47-й (+2.26,8; 2).

Спринтерская гонка стала первой для трехкратной олимпийской чемпионки из Белоруссии Дарьи Домрачевой после перерыва, связанного с рождением ребенка. Она заняла 37-е место (+2.02,8; 2).

Этап в Оберхофе завершится 8 января.
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