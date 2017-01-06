Мутко нормально отнесся к решению биатлонистки Аввакумовой выступать за Южную Корею

5 января стало известно, что 26-летняя Аввакумова получила гражданство Южной Кореи.

«Мы же нормально оцениваем, когда люди получают российское гражданство. Впереди Олимпийские игры в Южной Корее, наверное, она хочет там выступить, и была не совсем уверена, что попадет в сборную России. Не думаю, что решающим стал материальный вопрос. Человек выбирает сам, этому процессу мы ничего противопоставить не можем», — сказал Мутко.