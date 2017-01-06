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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28348189/
6 января 2017, 16:00 | Биатлон | ТАСС

Мутко нормально отнесся к решению биатлонистки Аввакумовой выступать за Южную Корею

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко нормально отнесся к решению биатлонистки Екатерины Аввакумовой выступать на международных стартах за сборную Южной Кореи. Об этом он сообщил ТАСС.

5 января стало известно, что 26-летняя Аввакумова получила гражданство Южной Кореи.

«Мы же нормально оцениваем, когда люди получают российское гражданство. Впереди Олимпийские игры в Южной Корее, наверное, она хочет там выступить, и была не совсем уверена, что попадет в сборную России. Не думаю, что решающим стал материальный вопрос. Человек выбирает сам, этому процессу мы ничего противопоставить не можем», — сказал Мутко.

Аввакумова на Универсиаде 2015 года стала второй в гонке преследования, в 2016 году завоевала серебро чемпионата России в масс-старте.
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