Мутко нормально отнесся к решению биатлонистки Аввакумовой выступать за Южную Корею
МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко нормально отнесся к решению биатлонистки Екатерины Аввакумовой выступать на международных стартах за сборную Южной Кореи. Об этом он сообщил ТАСС.
5 января стало известно, что 26-летняя Аввакумова получила гражданство Южной Кореи.
«Мы же нормально оцениваем, когда люди получают российское гражданство. Впереди Олимпийские игры в Южной Корее, наверное, она хочет там выступить, и была не совсем уверена, что попадет в сборную России. Не думаю, что решающим стал материальный вопрос. Человек выбирает сам, этому процессу мы ничего противопоставить не можем», — сказал Мутко.
Аввакумова на Универсиаде 2015 года стала второй в гонке преследования, в 2016 году завоевала серебро чемпионата России в
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