Бессеберг: IBU до сих не получил доказательств употребления допинга россиянами

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В середине декабря Бессеберг сообщил, что IBU по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов. Накануне старта этапа Кубка мира в Оберхофе была проведена встреча биатлонистов с целью обсуждения последних допинговых скандалов.