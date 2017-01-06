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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28346720/
6 января 2017, 12:34 | Биатлон | Р-Спорт

Бессеберг: IBU до сих не получил доказательств употребления допинга россиянами

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Международный союз биатлонистов (IBU) до сих не получил доказательств в отношении российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, заявил глава IBU Андерс Бессеберг.

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В середине декабря Бессеберг сообщил, что IBU по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов. Накануне старта этапа Кубка мира в Оберхофе была проведена встреча биатлонистов с целью обсуждения последних допинговых скандалов.

«Я хорошо могу понять недовольство спортсменов. Но, во-первых, мы должны иметь доказательства, а их у нас до сих пор нет. Как только они будут получены, нужно будет постараться отстранить спортсменов, которых требуется. Приоритет будет отдан действующим спортсменам», — цитирует Бессеберга zeit.de.
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