Дарья Домрачева выйдет на старт спринта в Оберхофе под номером 50
5 января, Минск/Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка, обладательница Большого хрустального глобуса сезона-14/15 Дарья Домрачева выйдет 6 января на старт спринта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе под номером 50, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Для белорусской биатлонистки это будут первые официальные соревнования с конца марта 2015 года. После победы в общем зачете Кубка мира сезона-14/15 спортсменка перенесла вирусное заболевание. В июле 2016-го Дарья Домрачева вышла замуж за норвежского биатлониста
Первой из белорусок на дистанцию в Оберхофе под 11-м стартовым номером выйдет Дарья Юркевич. Ирина Кривко начнет выступление под 44-м номером, Надежда Писарева — 84-й. Тренерский штаб сборной Беларуси не заявил на предстоящую гонку Надежду Скардино.
«В ходе
Спринтерская гонка четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе у женщин стартует 6 января в 16.15. Телеканал «Беларусь 5» начнет прямую трансляцию в 16.05.
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