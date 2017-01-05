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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28343435/
5 января 2017, 21:13 | Биатлон | БЕЛТА

Дарья Домрачева выйдет на старт спринта в Оберхофе под номером 50

5 января, Минск/Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка, обладательница Большого хрустального глобуса сезона-14/15 Дарья Домрачева выйдет 6 января на старт спринта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе под номером 50, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для белорусской <span class=error>биатлонистки</span> это будут первые официальные соревнования с конца марта 2015 года. Увеличить
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Для белорусской биатлонистки это будут первые официальные соревнования с конца марта 2015 года. После победы в общем зачете Кубка мира сезона-14/15 спортсменка перенесла вирусное заболевание. В июле 2016-го Дарья Домрачева вышла замуж за норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьерндалена. 1 октября у пары родилась дочь Ксения. Ведущая белорусская биатлонистка не стала засиживаться в декретном отпуске и вскоре приступила к тренировкам. Основную подготовку к текущему сезону Дарья Домрачева провела в норвежском Шушене под руководством тренера Рогера Груббена.

Первой из белорусок на дистанцию в Оберхофе под 11-м стартовым номером выйдет Дарья Юркевич. Ирина Кривко начнет выступление под 44-м номером, Надежда Писарева — 84-й. Тренерский штаб сборной Беларуси не заявил на предстоящую гонку Надежду Скардино.

«В ходе учебно-тренировочного сбора в Рамзау Надежда переболела простудным заболеванием. Врач национальной команды не рекомендует ей сейчас выходить на старты, но к тренировкам она уже приступила. В воскресенье Надежда планирует выступить в масс-старте, если будет входить в 25 сильнейших в общем зачете Кубка мира», — рассказал главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс.

Спринтерская гонка четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе у женщин стартует 6 января в 16.15. Телеканал «Беларусь 5» начнет прямую трансляцию в 16.05.

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