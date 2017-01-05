Виндиш: Думал, что Хофер обгонит меня, но рад, что этого не произошло
Бронзовый призёр спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе итальянец Доминик Виндиш прокомментировал попадание на пьедестал.
«После своего выступления я отправился в раздевалку, где досматривал гонку. Когда я увидел, что Хофер может меня обогнать, подумал, что призовое место уйдёт от меня. Я рад, что в итоге остался на третьей позиции. Также я доволен за сборную Италии, здорово выступившую в этой гонке», — приводит слова Виндиша официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Победил австриец Юлиан Эберхард, а второе место занял чех Михал Шлезингр.
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