Виндиш: Думал, что Хофер обгонит меня, но рад, что этого не произошло

«После своего выступления я отправился в раздевалку, где досматривал гонку. Когда я увидел, что Хофер может меня обогнать, подумал, что призовое место уйдёт от меня. Я рад, что в итоге остался на третьей позиции. Также я доволен за сборную Италии, здорово выступившую в этой гонке», — приводит слова Виндиша официальный сайт Международного союза биатлонистов.



Победил австриец Юлиан Эберхард, а второе место занял чех Михал Шлезингр.