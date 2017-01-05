Шлезингр: Не ощущал, что это ответственная гонка, не испытывал никакого давления

«Сегодня мне удалось выступить расслабленно, я не испытывал никакого давления. Честно говоря, у меня не было ощущения, что это ответственная гонка, больше было похоже на обычную прогулку по стадиону. Это и помогло мне выступить хорошо и показать высокий результат», — приводит слова Шлезингра официальный сайт Международного союза биатлонистов.



Победил австриец Юлиан Эберхард, а третье место занял итальянец Доминик Виндиш.