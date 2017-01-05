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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28343219/
5 января 2017, 20:09 | Биатлон | Чемпионат.com

Шлезингр: Не ощущал, что это ответственная гонка, не испытывал никакого давления

Чех Михал Шлезингр, ставший вторым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, рассказал, что помогло ему добиться успеха.

«Сегодня мне удалось выступить расслабленно, я не испытывал никакого давления. Честно говоря, у меня не было ощущения, что это ответственная гонка, больше было похоже на обычную прогулку по стадиону. Это и помогло мне выступить хорошо и показать высокий результат», — приводит слова Шлезингра официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Победил австриец Юлиан Эберхард, а третье место занял итальянец Доминик Виндиш.
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