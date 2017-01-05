Бельченко стала десятой в спринте Кубка IBU
В итальянском
Мартелл-Валь Мартелло завершился женский спринт этапа Кубка IBU.
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Победительница спринта — австрийская биатлонистка Фабиен Хартвегер, со вторым результатом финишировала россиянка Светлана Слепцова, третьей стала француженка Жюли Симон.
Лучшей в команде Казахстана стала финишировавшая десятой Елизавета Бельченко, Анна Слепенко финишировала 60-й, Александра Сассина — 75-й,.
Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап.
Женщины. Спринт. Два огневых рубежа.
1. Фабиен Хартвегер (Австрия) — 24:00.8 (0+0)
2. Светлана Слепцова (Россия) — +14.4 (1+1)
3. Жюли Симон (Франция) — +26.8 (0+0)
10. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +1:24.1 (2+0)
60. Анна Слепенко (Казахстан) — +4:31.8 (2+1)
75. Александра Сассина (Казахстан) — +6:10.4 (2+2).
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