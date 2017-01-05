Шемпп: Бойкот соревнований может стать выходом из сложившейся ситуации

«Разговор получился конструктивным и полезным. Международный союз биатлонистов объяснил свою позицию. Они хотят во всём разобраться, не делая поспешных выводов. Мы будем требовать от IBU ужесточать санкции за допинг вплоть до отстранения целых сборных. Бойкот может стать выходом из данной ситуации», — приводит слова Шемппа Bild.



22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Также было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.