Эберхард победил, россияне вне подиума

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АВТОРИТЕТ ШИПУЛИНА ПОДЕЙСТВОВАЛ

Немецкий Оберхоф в мировом биатлонном календаре считается довольно неприятным местечком. Это здесь обычно бывает сумрачно, туманно, а над трассой витает аромат жареных сосисок, который отвлекает спортсменов от их непосредственных обязанностей. В этом году вместо тумана был снегопад, а накануне спринта прошло пренеприятнейшее для нашей команды собрание.

Ведущие биатлонисты мира плюс генеральный секретарь международной федерации Николь Реш собрались, чтобы обсудить допинговые проблемы российской сборной. Слово за всех на этом своеобразном товарищеском суде держал Антон Шипулин.

— Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остается больше вопросов, чем ответов, — приводит слова Шипулина «Матч ТВ». — Всем очень интересно, кто виноват, кто прав и насколько полноценно идет расследование. После того, как поговорили с Николь Реш, я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений.

Немалый авторитет Шипулина, очевидно, подействовал, так как мужская биатлонная тусовка прекратила обсуждать околоспортивные проблемы и сосредоточилась на предстоящей гонке.

В ней не смогли принять участие норвежские братья Бе (Йоханнес простудился во время празднования Рождества, а Тарьей с самого начала сезона не может справиться с проблемами с дыхательными путями). Зато в составе сборной России на старт вышел 22-летний Юрий Шопин — один из лидеров Кубка IBU, имевший до сих пор в активе лишь одну гонку в карьере на уровне Кубка мира. В декабре в Поклюке Шопин в спринте был только 62-м. Интересно, кстати, что если следовать критериям отбора, вместо Шопина (или Дмитрия Малышко) на старт в Оберхофе должен был выйти Александр Логинов, который заработал право выступать на Кубке мира на «Ижевской винтовке». Однако, по словам немецкого тренера нашей команды Рикко Гросса, «сейчас не лучший момент, чтобы вызывать Логинова на Кубок мира».

Очевидно, Гросс имеет в виду допинговую дисквалификацию, из которой наш биатлонист недавно вышел. Впрочем, что мешает отбывшему свое наказание спортсмену выступать дальше на высоком уровне — не совсем понятно. Тем более, Логинов, очевидно, находится в неплохой форме. На этапе Кубка IBU в Мартелле он финишировал пятым аж с тремя промахами. Но видимо, для нашего штаба сейчас забота об имидже важнее соображений справедливости.

ЕЛИСЕЕВ НЕ ПОПАЛ В ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Впрочем, как минимум с кандидатурой Дмитрия Малышко наши тренеры не прогадали. Олимпийский чемпион показал свой лучший результат в нынешнем сезоне, вплотную подобравшись к первой «десятке» — с одним промахом он 11-й. Победитель гонки, австриец Юлиан Эберхард промахнулся столько же, но по общему времени опередил Малышко на минуту.

Оберхофский спринт вообще оказался горазд на сюрпризы. Шипулин промахнулся аж трижды и откатился на 24-ую позицию. Впрочем, полторы минуты отставания от Эберхарда и примерно 50 секунд от ставшего третьим итальянца Доминика Виндиша кажутся вполне рабочим отставанием. Больше всех, конечно, удивил лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад. На втором рубеже он допустил целых три стрелковых ошибки, что в итоге, даже несмотря на лучшую скорость на трассе, отбросило его на восьмое место. Это, кстати, стало первым финишем Фуркада вне подиума за все гонки нынешнего сезона.

Из остальной нашей команды, в актив этот спринт может записать себе Максим Цветков, который показал неплохую скорость и с двумя промахами финишировал 13-м. Цветкову явно пошло на пользу соседство в стартовом протоколе с Антоном Шипулиным: наши ребята работали на дистанции вместе целых два круга, а потом Цветков даже вышел вперед.

Юрий Шопин в итоге, даже несмотря на сложные погодные условия, показал лучший результат в карьере — 33-е место, а Матвей Елисеев провалился на стрельбе: шесть промахов и только 95-я позиция.

Все наши, кроме Елисеева, в субботу выйдут на старт гонки преследования и в целом имеют неплохие шансы на достойные места. Пусть в «десятке» у нас сегодня не было никого, отставания от лидеров не выглядят ужасными. Ну и многое, как это обычно бывает в Оберхофе, будет зависеть от погоды.

ОБЕРХОФ (Германия). Кубок мира. Мужчины. Спринт, 10 км. 1. Ю. Эберхард (Австрия) — 27.26,8 (1 шт. круг). 2. Шлезингер (Чехия) — отставание 10,8 (1). 3. Д. Виндиш — 40,3 (1). 4. Хофер (оба — Италия) — 40,4 (0). 5. Лессер — 41,2 (2). 6. Шемп (оба — Германия) — 46,2 (2)… 11. МАЛЫШКО — 1.01,7 (1)… 13. ЦВЕТКОВ — 1.05,5 (2)… 18. БАБИКОВ — 1.15,6 (1)… 24. ШИПУЛИН — 1.34,5 (3)… 33. ШОПИН — 1.49,0 (2)… 95. Мат. ЕЛИСЕЕВ — 4.22,5 (6).