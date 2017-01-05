Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28342758/
5 января 2017, 18:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад: Ничего страшного не произошло

Француз Мартен Фуркад, впервые в сезоне не попавший на пьедестал в гонке этапа Кубка мира, прокомментировал своё выступление в спринте в Оберхофе.

«Сильный ветер помешал мне чисто отстрелять. Если на стрельбе лёжа всё было нормально, то на “стойке” у меня возникли серьёзные проблемы, к которым я не был готов. Это мои ошибки. Что касается физической формы, то я доволен, потому что даже с тремя промахами оказался не так далеко в итоговом протоколе. Но ничего страшного не произошло», — приводит слова Мартена Фуркада NRK.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена