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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28342757/
5 января 2017, 18:58 | Биатлон | Чемпионат.com

Цветков: Доволен своим ходом в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Россиянин Максим Цветков, ставший 13-м в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, поделился впечатлениями от своего выступления.

«Два промаха — это много. Если бы промахнулся только раз на “стойке”, то результат был бы лучше. Но ногами я отработал очень неплохо. Два круга я держался за Антоном Шипулиным, видел его с конца первого круга, а на финише старался выложиться по максимуму. В целом я гонкой доволен, была прекрасная атмосфера. Будем работать дальше», — рассказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
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