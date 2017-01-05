Цветков: Доволен своим ходом в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
Россиянин Максим Цветков, ставший 13-м в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, поделился впечатлениями от своего выступления.
«Два промаха — это много. Если бы промахнулся только раз на “стойке”, то результат был бы лучше. Но ногами я отработал очень неплохо. Два круга я держался за Антоном Шипулиным, видел его с конца первого круга, а на финише старался выложиться по максимуму. В целом я гонкой доволен, была прекрасная атмосфера. Будем работать дальше», — рассказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
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