Цветков: Доволен своим ходом в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

«Два промаха — это много. Если бы промахнулся только раз на “стойке”, то результат был бы лучше. Но ногами я отработал очень неплохо. Два круга я держался за Антоном Шипулиным, видел его с конца первого круга, а на финише старался выложиться по максимуму. В целом я гонкой доволен, была прекрасная атмосфера. Будем работать дальше», — рассказал Цветков в эфире «Матч ТВ».