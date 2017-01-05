Савицкий — 40-й в спринте этапа Кубка мира
В немецком Оберхофе с мужского спринта стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону.
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«Золото» в спринте взял австриец Юлиан Эберхард, второй результат — у Михала Шлезингера из Чехии, замкнул тройку лидеров итальянец Доминик Виндиш.
Казахстанский биатлонист Ян Савицкий завершил гонку с 40-м результатом, Антон Пантов стал 62-м, Роман Еремин — 88-м, Максим Браун — 94-м.
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)
Мужчины. Спринт. Два огневых рубежа.
1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 27:26.8 (1+0)
2. Михал Шлезингер (Чехия) — +10.8 (0+1)
3. Доминик Виндиш (Италия) — +40.3 (0+1)
40. Ян Савицкий (Казахстан) — +1:56.8 (2+1)
62. Антон Пантов (Казахстан) — +2:35.5 (2+0)
88. Роман Еремин (Казахстан) — +3:44.6 (3+3)
94. Максим Браун (Казахстан) — +4:45.9 (4+1).
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