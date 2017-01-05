Малышко: Не смог выложиться по максимуму, 20% сил осталось

«После “Ижевской винтовки” я не делал перерыв, а тренировался в Финляндии и немного у себя дома. Плюс летом мы провели не один сбор в Оберхофе, что тоже наверняка сказалось. К сожалению, не смог выложиться на 100% и умереть на трассе. Чувствовал, что у меня осталось ещё где-то 20%, наверное, сказался перерыв в соревновательной практике. К тому же промах сыграл со мной злую шутку», — рассказал Малышко в эфире «Матч ТВ».