Малышко: Не смог выложиться по максимуму, 20% сил осталось
Россиянин Дмитрий Малышко, показавший 11-й результат в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировал своё выступление.
«После “Ижевской винтовки” я не делал перерыв, а тренировался в Финляндии и немного у себя дома. Плюс летом мы провели не один сбор в Оберхофе, что тоже наверняка сказалось. К сожалению, не смог выложиться на 100% и умереть на трассе. Чувствовал, что у меня осталось ещё
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