Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28342381/
5 января 2017, 18:35 | Биатлон | Чемпионат.com

Малышко: Не смог выложиться по максимуму, 20% сил осталось

Россиянин Дмитрий Малышко, показавший 11-й результат в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, прокомментировал своё выступление.

«После “Ижевской винтовки” я не делал перерыв, а тренировался в Финляндии и немного у себя дома. Плюс летом мы провели не один сбор в Оберхофе, что тоже наверняка сказалось. К сожалению, не смог выложиться на 100% и умереть на трассе. Чувствовал, что у меня осталось ещё где-то 20%, наверное, сказался перерыв в соревновательной практике. К тому же промах сыграл со мной злую шутку», — рассказал Малышко в эфире «Матч ТВ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена