Эберхард победил в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Малышко — 11-й
Австриец Юлиан Эберхард победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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Второе место занял чех Михал Шлезингр, а замкнул тройку лидеров итальянец Доминик Виндиш. Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, показавший 11-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 27:26.8 (1).
2. Михал Шлезингр (Чехия) — +10.8 (1).
3. Доминик Виндиш (Италия) — +40.3 (1).
4. Лукас Хофер (Италия) — +40.4 (0).
5. Эрик Лессер (Германия) — +41.2 (2).
6. Симон Шемпп (Германия) -+46.2 (2).
7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +48.4 (1).
8. Мартен Фуркад (Франция) — +51.3 (3).
9. Беньямин Вегер (Швейцария) -+51.8 (0).
10. Владимир Илиев (Болгария) — +58,4 (2).
11. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.01,7 (1)…
13. Максим Цветков (Россия) — +1.05,5 (2)…
18. Антон Бабиков (Россия) — +1.15,6 (1)…
24. Антон Шипулин (Россия) — +1.34,5 (3)…
32. Юрий Шопин (Россия) — +1.49,5 (2)…
86. Матвей Елисеев (Россия) — +4.22,5 (6).
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